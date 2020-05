SPÖ und Neos legen heute ihre Zeugenliste vor. ÖVP will rote Prominenz laden.

Am Dienstag haben SPÖ-Mandatar Jan Krainer und Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper ihre Zeugenliste für den Ibiza-U-Ausschuss präsentiert. Heute wird das Prozedere beschlossen. Dabei wird freilich die ÖVP noch ihre Wunschzeugen nominieren.

Rote und Neos wollen jedenfalls am 4. Juni neben den Hauptdarstellern des Ibiza-Videos – das Auffliegen der Skandalaussagen von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hatte die Koalition vor einem Jahr gesprengt –, Strache und Johann Gudenus, auch Falter-Chefredakteur Florian Klenk laden. Dieser hat das Video gesehen.

Ganzes Video? Die FPÖ wiederum will beantragen, dass die gesamten sieben Stunden Ibiza-Video dem U-Ausschuss vorgelegt werden. Am 24. Juni sollen dann neben Finanzminister Gernot Blümel auch Kanzler Sebastian Kurz und weitere VP-Granden als Zeugen geladen werden.

Rote Prominenz, Anwälte und Industrielle als Zeugen

Die ÖVP will wiederum auch Anwälte, die der SPÖ nahestehen, sowie Ex-Berater von Christian Kern laden. Auch den Industriellen Hans Peter Haselsteiner will man in den U-Ausschuss zitieren.