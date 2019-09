Startschuss zum Aus des Abdullah-Zentrums

Der Ausstieg Österreichs aus dem umstrittenen Saudi-Zentrum nimmt Gestalt an. In einer Anfragebeantwortung ans Parlament erklärt Außenminister Alexander Schallenberg seinen Plan, wie er den Parlamentsbeschluss umsetzen will. So habe er „unverzüglich Gespräche mit der saudischen Regierung aufgenommen und eine klare Bestätigung erwirkt, dass für (den Kinder-Dissidenten) Murtaja Qureiris keine Todesstrafe verhängt wurde“.

Parallel dazu hat Schallenberg „Gespräche mit den Vertragspartnern Spanien und Saudi Arabien aufgenommen. Schon im Herbst will Schallenberg einen ersten Bericht vorlegen.