Steckt Geheimdienst BVT hinter Skandal-Video?

Immer mehr ­Indizien sprechen dafür, dass der Drahtzieher hinter dem illegal aufgenommenen Video auf Ibiza der österreichische Geheimdienst BVT war. Dramatisch: Ex-Innenminister Kickl teilt diese Vermutungen in ­einem Exklusiv-Interview mit ÖSTERREICH.

Seit Wolfgang Fellner in FELLNER! LIVE auf oe24.TV und in ÖSTERREICH aufgedeckt hat, wer das Ibiza-Video in Wahrheit produziert hat, wird die Suche nach den wahren Hintermännern immer dramatischer.

Die ÖSTERREICH-Enthüllungen zeigen, dass das Video nicht von ausländischen Geheimdiensten wie Mossad oder BND, sondern von höchst dubiosen Österreichern produziert wurde:

Produzent des Videos ist der als Drogenhändler rechtskräftig verurteilte Wiener Julian Hes­senthaler, der als angeblicher Münchner Unternehmer „Julian Thaler“ sowohl in der Vorbe­reitung des Videos als auch beim Videodreh selbst ­persönlich aufgetreten ist.

Offizieller Auftraggeber des Videos war der Wiener Anwalt Ramin Mirfakhrai, einst Lebens- und Geschäftspartner von Krone-Lady Katia Wagner, der seine Beteiligung bereits zugegeben hat (siehe links).

Alle Insider gehen freilich davon aus, dass hinter den beiden Geschäfte-Machern mit Unterwelt-Connection ein mächtiger Auftraggeber steht, der das alles monatelang initiiert, vorbereitet und die Kosten von mehr als 600.000 Euro finanziert hat.

Seit wenigen Stunden gibt es eine brandheiße Spur – und die Spur führt ausgerechnet in den österreichischen Geheimdienst, das „Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung“ – das BVT.

Die Verdachtsmomente, dass ausgerechnet das skandalumwitterte BVT hinter diesem Video steckt, verdichten sich immer mehr.

Es gibt mittlerweile erste Hinweise, dass sich in jenem Flieger, in dem das Videoteam von Julian Hessenthaler samt der „schoafen“ Russin nach Ibiza geflogen ist, auch BVT-Beamte befunden haben.

Es dürfte mittlerweile auch feststehen, dass das Hessenthaler-Team auf Ibiza während des Video-Drehs online mit „Hintermännern“ in Wien verbunden war, die die ganze Aktion „mitgehört“ und „mitdirigiert“ haben.

Tatsächlich steht die „schoafe“ Russin während der 7-stündigen Video-Aufnahmen immer wieder auf und verlässt den Raum, um – offiziell – Getränke-Nachschub zu holen oder mehrfach auf die Toilette zu gehen.

Der Verdacht liegt nahe, dass die Russin sich in diesen „Pausen“, die überraschend lange dauern, in einem anderen Raum „Anweisungen“ von ihren Wiener „Dirigenten“ geholt hat.

Das dramatischste Indiz ist, dass Hessenthaler selbst auf der Homepage seiner Firma „Konsic GesmbH“, mit der er seine Spionage-Dienste durchgeführt hat, das österreichische Innenministerium (BMI) und das österreichische Bundeskriminalamt (BKA) als seine wichtigsten und, wie er schrieb, „renommiertesten“ Kunden angeführt hat.

Diese Homepage, auf der BMI und BKA als Hessenthalers Kunden stehen, wurde nach Auftauchen des Videos sofort gelöscht – mittlerweile allerdings von Sicherheits-Experten wiederhergestellt.

In einem aufsehenerregenden Interview mit ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner bestätigt Ex-Innenminister Kickl diesen Verdacht: Auch Kickl glaubt, dass das BVT hinter dem illegalen ­Ibiza-Video stecken „könnte“.

Das würde vielleicht auch – im Nachhinein – die Razzien erklären, die Kickl im BVT durchführen ließ. Möglicherweise wusste der Innenminister ja bereits seit Längerem vom Verdacht, dass das BVT blaue Politiker bespitzelt und in Video-Fallen gelockt hat, und wollte dieses Spitzel-Material sicherstellen.

Der ganze Thriller würde vielleicht auch erklären, warum Kickl von der ÖVP nach Auffliegen des Ibiza-Videos so schnell aus seinem Amt entlassen wurde – damit er die Ermittlungen über die Hintermänner des Ibiza-Videos nämlich nicht mehr selbst leiten konnte.

Fest steht: Obwohl Anwalt Mirfakhrai und Produzent Hes­senthaler seit der ÖSTERREICH-Enthüllung namentlich bekannt sind und ihre Mitwirkung sogar zugeben, sind sie bisher vom „neuen“ Innenminister und der Justiz weder verhaftet noch verhört worden.

Wenn tatsächlich das Bundesamt für Verfassungsschutz – also Österreichs Geheimdienst – hinter dem Ibiza-Video steckt, wäre das der größtmögliche Skandal dieser Republik. Ein rot-weiß-­rotes Watergate.