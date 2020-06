Steiermark: Heute erste Corona-Wahl

804.095 Steirer sind wahlberechtigt, eine hohe Wahlbeteiligung ist aber nicht zu erwarten. Diejenigen, die zur Urne gehen, müssen aber auf bestimmte Corona-Regeln achten.

Die coronabedingt ausgesetzten Gemeinderatswahlen in der Steiermark werden heute abgeschlossen. In 285 Kommunen (ohne Graz) werden die Gemeinderäte neu gekürt. Genau 33.480 von 804.095 Wahlberechtigten haben bereits am 13. März den vorgezogenen Wahltag genutzt. Der eigentliche Hauptwahltermin, 22. März, war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.

5.051 Mandate sind heute zu vergeben. 2015 waren es noch 5.088 Mandate, die ÖVP errang 2.472, die SPÖ 1.561, die FPÖ 604. Die ÖVP kam 2015 landesweit auf rund 42,7 Prozent und die SPÖ auf rund 31,6 Prozent, beide Parteien verloren stark. Die Bürgermeisterpartei dabei war dennoch klar die ÖVP, sie stellte über 200 Bürgermeister, die SPÖ 74.

Hochburgen

Das heutige Ziel der ÖVP ist daher klar – Bürgermeisterpartei zu bleiben und Gemeinden dazuzugewinnen. Vor allem auf die bisherigen roten Hochburgen Leoben, Knittelfeld, Bruck an der Mur, Kapfenberg und Mürzzuschlag hat es die ÖVP abgesehen. Hier hat die SPÖ bei der GR-Wahl 2015 viele Stimmen und damit die absolute Mehrheit verloren.

Die SPÖ muss jetzt darum bangen, diese fünf Städte endgültig an die türkise ÖVP zu verlieren. Auch Corona könnte da ein Quantum dazu beitragen. Aufgrund der hohen Sicherheitsvorkehrungen könnten etliche Rot-Wähler den Wahllokalen fernbleiben.

Wichtig: Maske und Kuli mitbringen

Die Hygienemaßnahmen für die heutige Gemeinderatswahl sind extrem hoch. Die Wahlbehörden haben zum Beispiel dafür zu sorgen, dass nur so viele Personen in das Wahllokal eingelassen werden, dass die Abstandsregel von einem Meter sicher eingehalten werden kann. Vor dem Eingang sollen Wähler sich die Hände desinfizieren können. Im Gebäude sollen alle zu jedem Zeitpunkt einen Mundnasenschutz tragen. Jeder Wähler muss außerdem seinen eigenen Kuli mitbringen.