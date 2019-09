Stenzels Skandal-Auftritt: So reagiert das Netz

Der Auftritt der FPÖ-Politikerin Ursula Stenzel bei einer Demo der Identitären am Samstag, sorgt in den sozialen Medien für heftige Debatten. Auf Twitter kursierte ein Video mit Stenzel während des Fackelzuges in der Innenstadt. Man habe "ein Zeichen gesetzt" und sie halte es "für wahnsinnig wichtig, dass besonders junge Leute dieses Geschichtsbewusstsein heute haben", sagte die Wiener Stadträtin.

Sie bedauert, dass der faschistische „Gedenkmarsch“ nicht auf dem Kahlenberg stattfinden konnte und betont, dass sie keine Berührungsängste hat. Sie basht Merkel u verteidigt etwas, wofür „unsere Vorfahren gekämpft haben“. #blockit #noib pic.twitter.com/2UhateDAtV — Irmi Salzerin (@IrmiSalzer) September 7, 2019

Auftritt sorgt für Aufregung im Netz

Ursula Stenzel ist von der ÖVP zur FPÖ und nun bei den Identitären gelandet. Gebt der Frau eine weitere Woche und sie tritt dem Ku Klux Klan bei.#stenzel #noib #blockit — ????????‍♂️blauerelefant????????‍♀️ (@blauerelefant) September 7, 2019

Wie war das noch genau gemeint mit der Distanzierung der #FPÖ zu den Identitären. Hat man wohl vergessen, die nicht amtsführende Wiener Stadträtin #Stenzel darüber zu informieren...

Btw, werde eine Anfrage zu der Identitären-Veranstaltung heute einbringen... https://t.co/sG4FVqBH7x — Sabine Schatz (@SabineSchatz) September 7, 2019

Freiheitliche sind #Identitaere. Da hilft keine Verkleidung. Ursula #Stenzel belegt das, so wie @HCStracheFP belegt, dass die FPÖ korrupt ist. Ich erwarte von Innenminister #Peschorn, dass er uns am Mittwoch im Sicherheitsrat auch über die identitäre FPÖ berichtet. — Peter Pilz (@Peter_Pilz) September 8, 2019