Steuersenkung, Familienhilfe & Arbeitslosengeld: Die 18-Millarden-Klausur

Bei ihrer Krisenklausur präsentierte die Regierung Details zu den Corona-Hilfspaketen.

Die großen Brocken waren längst ausverhandelt, als sich die türkis-grüne Regierung am Montag im Kanzleramt zu ihrer Klausur versammelte. Gestern und heute wollen Kanzler Sebastian Kurz und der grüne Vizekanzler Werner Kogler noch letzte ­Details finalisieren und wohl auch etwas für die Stimmung tun. Bei Brötchen, Fleisch- und Gemüsegerichten versuchten die türkis-grünen Minister, ein gewisses Misstrauen der vergangenen Tage abzubauen. Die Grünen hatten am Wochenende erstmals Punkte, die ihnen wichtig waren, „vorverkauft“. Etwas, das Türkise – wie immer – erst für Sonntag geplant hatten.

In der ÖVP versuchte man, sich gestern generös zu zeigen. „Das sei das gute Recht der Grünen“, man nehme das locker. Beiden Seiten ist freilich klar, dass die Krise zu groß für Streitigkeiten ist.

Türkis und Grün setzten durchaus unterschiedliche Schwerpunkte in den 14-Milliarden-Euro-Paketen: Während Kogler und Co. eine Unterstützung gegen drohende weitere Armut, für Kinder und Arbeitslose wichtig war, setzten Kurz und Co. auf ihre klassischen Schwerpunkte: Gastronomie, Steuersenkungen und Wirtschaft.

Mehrere Maßnahmen sollen dabei helfen, die Folgen der Coronavirus-Pandemie abzufedern:

Die Mehrwertsteuer für Speisen und Getränke soll in der Gastronomie auf fünf ­Prozent fallen. Dasselbe soll für den Kultur- und Medienbereich gelten. Kosten heuer: 900 Millionen Euro.

Zudem soll die erste Tarifstufe der Lohn- und Einkommenssteuer von 25 auf 20 Prozent abgesenkt werden – und das bereits rückwirkend per 1. Jänner 2019. Das kostet dieses Jahr 1,6 Milliarden Euro.

Weiters ist eine Investitions­prämie in Höhe von 14 Prozent geplant (1 Mrd. Kosten).

Ebenfalls festgeschnürt wurden gestern Investitionsmaßnahmen, die einerseits in klassische Infrastrukturprojekte, andererseits in den Klimaschutz fließen sollen.

Heute sollen weitere Projekte in der Höhe von vier Milliar­den Euro beschlossen werden. Insgesamt macht die Regierung also 18 Mrd. Euro locker.

450-Euro-Einmalzahlung für Arbeitslose in Kritik

Eine dramatische Folge der Pandemie ist die steigende Arbeitslosigkeit. Hier konnte sich die Regierung nur auf eine 450-Euro-Einmalzahlung für Arbeitslose einigen – macht insgesamt 250 Millionen Euro. Die SPÖ kritisiert das massiv, sie hatte eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes von derzeit 55 Prozent auf 70 Prozent des Nettolohnes gefordert.

Arbeitslose: 450 Euro Prämie

Prämie. Die Regierung plant eine Einmalprämie in Höhe von 450 Euro für Menschen, die zwischen Juli und September mindestens zwei Monate arbeitslos waren. Die Forderung nach der Erhöhung des Arbeitslosengeldes war diesmal mit der ÖVP nicht durchzubringen, so Insider. Im September werde aber neu evaluiert, ob es weiterer Maßnahmen bedarf.

Neu: Der 450-Euro-Bonus wird auch für Bezieher von Notstandshilfe und Aufstocker auf die Mindestsicherung gelten.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Familientausender ab September

Im September wird ein 350-Euro-Bonus zusätzlich zur Familienbeihilfe pro Kind ausgezahlt – automatisch für alle Bezieher der Familienbeihilfe, wie Aschbacher und Sozialminister Rudolf Anschober gestern im Rahmen der Regierungsklausur erklärten.

Die Regierung deklariert den Mix aus Maßnahmen – Steuersenkung, Prämie – als „Familientausender“. Eine Durchschnittsfamilie mit zwei Kindern (ca. 2.500 Euro Bruttoeinkommen) wird mit rund 1.000 Euro entlastet.

Steuersenkung: Einkommen entlastet, Hilfe für Betriebe

Der Eingangssteuersatz soll bereits per 2019 von 25 auf 20 % abgesenkt werden. Kommendes Jahr soll dann der zweite Satz von 35 auf 30 % sinken. Damit soll der Geldkreislauf rascher wieder animiert werden.

Jene, die zu wenig verdienen, um Steuern zu zahlen, erhalten eine Negativsteuer von 100 Euro.

Zudem wird die Mehrwertsteuer für Gastronomie, Kultur und Medien auf 5 % sinken.

Auch Gemeinden sollen von diesem neuen Steuersatz profitieren.

Der Fixkostenzuschuss für Unternehmen wird um ein halbes Jahr verlängert. Kosten für 2 Jahre: 6 Mrd. Euro.

Zudem wurde eine In­vestitionsprämie in Höhe von 14 % angekündigt. Dabei soll es eine Extraprämie für die Bereiche Digitalisierung, Life Science und für den Gesundheitsbereich geben.

Verluste. Unternehmen sollen heuer erlittene Verluste mit Gewinnen aus 2018 und 2019 gegenrechnen können.

Konjunkturpakete: Infrastruktur und Klimaschutz

Insgesamt soll das Konjunkturpaket 14 Milliarden Euro ausmachen. Deutschland – man vergleicht die zwei Länder mit einem Faktor 10 – hat 130 Milliarden Euro dafür freigemacht. Neben dem Versuch, mittels Entlastung private Unternehmer zu Investitionen anzuregen, soll es auch welche der öffentlichen Hand geben.

Kreditmoratorium

Entscheidend, um wieder investieren zu können, seien auch Kredite, sind sich Wirtschaftsexperten einig. Dazu sollen auch Kredite in Betriebsmittel umgewandelt werden können. Kleinere und mittlere Unternehmen sollen dann ihre Kredite später zurückzahlen können.

© APA/ROLAND SCHLAGER

Regionen und Klima

Heute will die türkis-grüne Regierung auch Pakete für die Regionen – Bezirke und Länder – präsentieren.

Diese seien die größten ­Investoren des Landes, hatte Vizekanzler Werner Kogler schon festgestellt. Zudem soll es Investitionen in den Klimaschutz geben, kündigte bereits Umweltministerin Leonore Gewessler an. So ist ein Ausbau des Schienennetzes und der Nacht­züge geplant, was wiederum zu mehr Arbeitsplätzen führen soll.