Strache & Gudenus einen Tag nach dem Ibiza-Video

Das geheime Video, das den damaligen FPÖ-Chef HC Strache und Johann Gudenus in Begleitung, bei einer durchzechten Nacht in einer Villa in Ibiza zeigen, sorgte für eine Staats-Krise. Strache und Gudenus traten bekanntermaßen zurück. Neuwahlen wurden ausgerufen.

Party-Modus. Die beiden Spitzenpolitiker waren im Urlaub im Party-Modus. "I'm the Red Bull brother from Austria", sagte Strache im Ibiza-Video und trank wach machende Flüssigkeiten in großen Mengen. Nach umstrittenen Aussagen zu Parteispenden und Übernahme eines Mediums, schlug ein heimlich gefilmtes hohe Wellen. Heute sieht Strache die Szenen anders: "Es war eine b'soffene G'schichte", relativierte er.

Die Party ging für Strache und Gudenus am nächsten Tag weiter. Wie ein neues Foto zeigt, trafen die beiden am nächsten Tag weitere FPÖ-Politiker.

Wiener Stadtrat Maximilian Krauss und Wiener Gemeinderat Gugenbichler sind auf dem Party-Foto einen Tag nach dem Ibiza-Tapes mit Strache und Gudenus, mit Drink in der Hand, zu sehen.

Sie trafen sich in einem der angesagtesten Klubs der Insel, dem "Ushuaia Beach Club".