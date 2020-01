Strache: "Ich will die FPÖ überholen"

HC Strache ist wild entschlossen, bei der Wienwahl anzutreten. Hier sein Schlachtplan.

Wien. Ibiza, Spesenskandal, Casinos-Affäre? Mitnichten. Obwohl auch rechtlich noch einiges auf Heinz-Christian Strache zukommen wird – der Ex-FPÖ-Chef ist wild entschlossen, im kommenden Herbst bei der Wienwahl anzutreten. Zwar legte sich Strache bei seiner Comeback-Rede noch nicht definitiv fest, doch im oe24.TV-Talk macht er klar: Er habe noch das Feuer im Herzen, und er wolle in Wien die FPÖ überholen. Die Strategie liegt schon in der Schublade, Ex-Haider-Ad­latus Gernot Rumpold hat einen Schlachtplan parat.

Jeden Monat soll es bis zur Wahl einen Strache-Auftritt geben – mit einer neuen überraschenden Aussage. In den Sofiensälen am Donnerstag ließ Strache ja aufhorchen, als er betonte, er wolle nichts mit „Einzel­fällen“ und „Nazi-Sch…“ zu tun haben.

Duell am Aschermittwoch. Der nächste Auftritt findet am 26. Februar in der Prater­alm statt. Strache wird eine saftige Aschermittwoch-Rede vom Stapel lassen – während zur selben Zeit Norbert Hofer in Ried (OÖ) versuchen wird, dagegenzuhalten.

Entscheidung vor Sommer. Im Mai oder im Juni dürfte Strache dann ganz offiziell seine Kandidatur ansagen – unter der Voraussetzung, dass tatsächlich erst im Oktober gewählt wird.

Liste Strache. Klar ist auch: Strache dürfte mit der Al­lianz für Österreich im Doppelpack als Liste Strache antreten. Dazu hofft Rumpold, dass weitere Blaue wechseln.

FPÖ will bei Kandidatur 500.000 Euro zurück

Rache an Strache. In der FPÖ plant man indes eine Rache an Strache: Konkret überlegt man, jene 500.000 Euro zurückzufordern, die die Partei für Strache als Anwaltskosten nach Ibiza berappt hat. ÖSTERREICH-Informationen zufolge gebe es diesbezüglich eine Vereinbarung mit Strache.

Strache im oe24.TV-Talk: "Weg mit der Nazi-Sch..."

oe24- & ÖSTERREICH-Chefredakteur Niki Fellner traf Heinz-Christian Strache vor dessen Auftritt am DAÖ-Neujahrstreffen zum Exklusiv-Interview.

Video zum Thema: Fellner! LIVE: HC Strache im Exklusiv-Interview Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen