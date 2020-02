Strache: "Ja, ich trete zur Wien-Wahl 2020 an"

Strache: "Ich habe ein reines Gewissen"

"Es ist erschreckend zu welchen Mitteln ein politischer Gegner greift", sagt Heinz-Christian Strache in seiner Rede am DAÖ-Aschermittwoch. Das, was ihm in den letzten Monaten widerfahren sei, wäre nicht spurlos an ihm vorübergezogen. Es folgt tobender Applaus der Prateralm-Gäste.

