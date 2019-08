Strache: Nach Ibiza nun Traunsee

Nach seinem Rücktritt als Vizekanzler und FPÖ-Chef arbeitet Heinz-Christian Strache bereits an seiner Rückkehr. Glaubt man einem engen Wegbegleiter von Strache, dann plant dieser nun nicht nur sein Comeback als FP-Spitzenkandidat bei der Wiener Landtagswahl im Jahr 2020, sondern überhaupt gleich die Rückkehr an die Spitze der Bundespartei.

Sollte die FPÖ nach der Nationalratswahl am 29. Sep­tember nicht wieder in eine Bundesregierung kommen, wovon der gefallene Ex-FP-Chef scheinbar ausgehen dürfte, will er „seinen ­alten Job“ zurück.

Bis es so weit ist, genießt Strache aber seine Polit-Pause. Eben erst war er mit Ehefrau Philippa und seinen drei Kindern auf Ibiza, nun verbringt der ehemalige Vizekanzler Zeit am Traunsee. Auf Facebook postete Strache mehrere Fotos, die während einer Bootsfahrt und vom Ufer aus aufgenommen wurden.