"Strache-Rache"-Buttons verteilt

Beim DAÖ-Neujahrstreffen sollen auch Strache-''Buttons'' verteilt worden sein.

Wien. Das Neujahrstreffen der "Allianz für Österreich" (DAÖ) fand seinen Höhepunkt in einer rund 50-minütigen Rede von Ex-Vizekanzler H.C. Strache. Er deutete einen möglichen Antritt bei der Wien-Wahl 2020 mit einer "Liste Strache" an. Eine finale Entscheidung des Ex-FPÖ-Chefs dazu steht laut eigener Aussage allerdings noch aus. Nach der Strache-Rede wurden "Buttons" mit der Inschrift "Die beste Rache ist dein Kreuz bei H.C. Strache. 2020 Wien" unter den Gästen verteilt, was eine Kandidatur Straches um vieles wahrscheinlicher macht.

Auf Twitter stieß die Wahlwerbung auf gemischte Gefühle: Ein Teil der Community witzelte über den doch recht einfachen Paarreim "Strache-Rache", andere wiederum zeigten sich ob Straches möglichen Polit-Comebacks durchaus erfreut.