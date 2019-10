Strache: Seine Liebeserklärung an Philippa

Nach langem Zögern hat sich Philippa Strache Dienstagnachmittag entschieden: "Ich nehme das Mandat an", ließ sie oe24.at einen Tag vor der heutigen konstituierenden Nationalratssitzung wissen.

Am heutigen Mittwoch zieht Philippa Strache somit als wilde Abgeordnete ins Parlament ein. Ihr Ehemann und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache gratulierte seiner Philippa nun am Tag der Angelobung zu ihrem Erfolg und macht ihr gleichzeitig eine Liebeserklärung.

Emotionales Posting

"Meine liebe Philippa! Gerade am heutigen Tag einmal mehr: Ich bin sehr stolz auf Dich!, beginnt Strache sein emotionales Posting. „Und ich bin mir sicher, Du wirst Deine Berufung hervorragend meistern. Nicht nur, weil Du unserem Sohn die beste Mutter der Welt bist. Nicht nur, weil Du mir die wunderbarste, liebevollste und aufrichtigste Ehefrau bist und wir auch gemeinsam die schwierigen Zeiten des Lebens meistern. Sondern weil Du eine mutige, junge, tapfere und engagierte Frau bist, die in ihrer künftigen Aufgabe weniger einen Beruf, sondern mehr eine wahre Berufung sieht.“

Strache ist sich sicher, dass Philippa im Nationalrat eine gute Arbeit leisten wird."In den letzten Jahren hast Du Dich mit großer Leidenschaft für den Tierschutz eingesetzt, die Familien- und Sozialpolitik sind Dir ein wirkliches Anliegen. Du wirst eine Bereicherung für den Parlamentarismus in Österreich sein."

"Intrigen und Illoyalität"

Die Politik sei nicht immer einfach, schreibt Strache weiter. „Oftmals obsiegt parteipolitisches Machtkalkül, oftmals offenbaren sich Intrigen, Illoyalität. Das war Dir immer fremd und gerade dieser Charakterzug, immer das Positive im Leben zu sehen, zeichnet Dich und Deine Persönlichkeit auch im künftigen politischen Leben aus.“

Zum Abschluss seines Postings erklärt Strache seiner Philippa noch einmal seine Liebe." Liebe Philippa, zum heutigen Tag auch von dieser Stelle aus, alles Gute, viel Kraft und Energie. Ich liebe Dich, Dein Heinz-Christian"

»Verleumdungen« und »Diffamierungskampagne«

Ehemann Heinz-Christian Strache gratulierte auf Facebook "zur demokratischen Wahl in das Parlament".

Philippa, die bei der Wahl die drittmeisten Vorzugsstimmen der FPÖ sammelte, wird wilde Abgeordnete ohne Klub, da sie sich mit den Blauen nach Ibiza und der Spesenaffäre völlig überworfen hat. In einer persönlichen Erklärung zur Annahme des Mandats greift Philippa Strache die FPÖ scharf an. Sie bezeichnet die "Verleumdungen" als "kränkend, verletzend und angesichts der Dimension verbreiteter unwahrer Behauptungen schlichtweg verwerflich".

Sitzplan im Nationalrat: Strache sitzt alleine in der letzten Reihe, weit weg von der FPÖ

Kickl attackiert Strache

Der bei der Klubsitzung der Freiheitlichen zum Klubchef gewählte Herbert Kickl stellt die Parteimitgliedschaft Philippa Straches infrage. Dass diese der FPÖ etwa "Verleumdungen" vorgeworfen hatte, sei "sicher kein Freundschaftsakt", sagte er am Dienstag nach der Abstimmung."Formulierungen wie Diffamierung und Verleumdungen kann man bei einer Prüfung durchaus als parteischädigend einstufen". Wie Parteichef Norbert Hofer verwies er auf die Wiener Landesgruppe, die nun wohl "zeitnah" über Strache entscheiden werde.

Für Kickl ist Philippa Straches Verhalten auch eine "Frage der Höflichkeit", wie er in seinem Statement nach der Klubsitzung betonte. Aber auch Angriffe ihres Ehemannes, dem ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, kritisierte der Klubobmann: "Ich weiß nicht, was er damit meint." Strache hatte den Freiheitlichen auf Facebook vorgeworfen, gegen ihn und seine Frau öffentlich Stimmung gemacht und ihr widerrechtlich das Mandat abgesprochen zu haben.

Blauer "Plan A"

Ebenso wie Hofer hat auch Kickl keine Angst vor einer möglichen Parteigründung durch den ehemaligen Obmann. "Strache muss in erster Linie einen Weg für sich selbst definieren", meinte er und spielte auf das Verhalten des langjährigen und verstorbenen Parteichefs Jörg Haider an: "Bin da, bin wieder weg..." Bei der Klubsitzung selbst sollen laut Kickl Philippa und Heinz-Christian Strache aber kein Thema gewesen sein.

Was die Absage an eine Regierungsbeteiligung betrifft, meinte Kickl, der "Plan A" heiße nun einmal Opposition. Allerdings müsse man sehen, was die kommenden Wochen und Monate bringen und wie sehr sich die Lage ändert. Sollte keine handlungsfähige Regierung zustande kommen, müssten auch ÖVP-Chef Sebastian Kurz, aber auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen ihre Position überdenken.