Strache: ''Setze mich gegen Kopie Nepp durch''

Über die Krawalle in Favoriten findet er klare Worte. "Alle Randalierer, die keine Staatsbürgerschaft haben, sollen das Land verlassen", so der Spitzenkandidat des Team HC Strache bei Fellner! LIVE.

oe24.TV: Was sagen Sie zu den Krawallen in Wien?

Heinz-Christian Strache: Vom Bürgermeister ist nichts zu hören – und Vizebürgermeisterin Hebein solidarisiert sich mit den linksextremen Demonstranten.

oe24.TV: Was bedeutet das für den Wahlkampf?

Strache: Das Original wird sich durchsetzen. Dominik Nepp ist eine Kopie, die sich nicht durchsetzt.

oe24.TV: Was macht Sie zu einem Original?

Strache: Die Verlässlichkeit, die Kontinuität. All das, was ich seit 15 Jahren aufgezeigt habe, hat sich bestätigt. Ich habe die Lösungsvorschläge mitgegeben und in einer Regierung umgesetzt.

oe24.TV: Was würden Sie durchsetzen als Stadtvize?

Strache: 172.000 sind in Wien ohne Arbeit, das ist das Thema. Und: Alle, die keine Staatsbürgerschaft haben und solche Randale machen, sollen das Land verlassen.

oe24.TV: Und jene, die eine Staatsbürgerschaft haben und in Favoriten randalieren?

Strache: Da braucht es ein Resozialisierungsprogramm. Aber das soll schon im Kindergarten beginnen: keine Kopftücheln und ein Bekenntnis zur Demokratie.

© TZOE/Moni Fellner

ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner und Heinz-Christian Strache