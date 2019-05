Strache-Skandal: Anwalt M. bot Video SPÖ an

Am Mittwoch entlarvte oe24.TV die beiden Hintermänner des brisanten Strache-Videos. Der Wiener Anwalt Ramin M. und der Detektiv Julian H. waren beide Schlüsselfiguren in der Causa, wie auch ein einstiger Wegbegleiter H.'s, Stefan Wandl, gegenüber oe24.TV berichtet.

Video zum Thema Ibiza-Gate: Spur führt zu Detektiv Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Anwalt bot Video der SPÖ an

Nun berichtet "Die Presse", dass M. einem SPÖ-Mitarbeiter schon einen Monat nach den pikanten Szenen auf Ibiza und mitten im Silberstein-Skandal kompromittierendes Material über Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus anbot. Ob es sich dabei auch um das Ibiza-Video handelte, ist nicht bekannt. Der betroffene SPÖ-Mitarbeiter lehnte eigenen Angaben zufolge sofort ab und hat das Material auch nie gesehen. Auch ein weiteres Treffen nach dem Angebot habe es nicht gegeben.

Damals war Georg Niedermühlbichler der Bundesgeschäftsführer der SPÖ. Er habe laut Bericht nichts davon gewusst. Und auch der Mitarbeiter bestätigt, seinem Vorgesetztem über das zwielichtige Angebot nicht informiert zu haben. Wenig später trat Niedermühlbichler aufgrund des Silberstein-Skandals zurück.

Ob er das Material auch anderen Quellen in der SPÖ angeboten hat, ist nicht auszuschließen. Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass M. belastende Aufnahmen von Strache an die Sozialdemokraten zu verkaufen versucht. Schon 2015 soll er vor der Gemeinderatswahl in Wien den politischen Konkurrenten der FPÖ Fotos, die Strache bei einer Geldübergabe, sowie beim Drogenkonsum zeigen sollen, zum Verkauf angeboten haben. Aber auch damals fand sich kein Käufer. Zu dieser Zeit war Niedermühlbichler übrigens Landesgeschäftsführer der Wiener SPÖ und Tal Silberstein arbeitete für die Neos.