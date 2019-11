Strache-Spesen-Liste: "Bodyguard will mich belasten"

Wien. Die Veröffentlichung der Spesenliste aus dem Strafakt der Staatsanwaltschaft wäre eigentlich für viel später geplant gewesen: Erst wenn Strache die Gründung seiner neuen Partei verkündet, hätten ihm diese Details schaden sollen.

Strafakt. Offenbar konnte einer der beiden größten Gegner Straches nicht mehr länger warten und plauderte über die bisher nicht bewiesenen Vorwürfe, die sich im „Akt Strache“ finden:

So auch der Sicherheitsmann Oliver R. (...) Die Behörden werden daher ermitteln, ob Oliver R. Rechnungen, die er von mir ersetzt bekam, in Restaurantrechnungen „umgewandelt“ und bei meiner Referentin ein zweites Mal eingereicht hat, um sich unrechtmäßig zu bereichern und mich falsch zu belasten. (...) Fest steht (...), dass die Kosten für Pool, Schulgeld, Nachhilfestunden (...) nachweislich von mir bezahlt wurden.

Strache muss als Zeuge vor FP-Gericht

Der Ausschluss von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache aus der FPÖ zieht sich weiter in die Länge. Das Landesparteigericht unter dem Vorsitz des Notars Friedrich Stefan will erst „Unterlagen sichten und Zeugen anhören“, heißt es in der FPÖ. Wichtigster Zeuge ist Heinz-Christian Strache selbst, der auch zu einer Aussage bereit wäre. In der Partei mehren sich die Zweifel, ob das FPÖ-Schiedsgericht „das richtige Organ“ sei, um zu entscheiden. Eigentlich sei dieses eine Berufungsinstanz, so ein Parteimitglied. Die Wiener FPÖ zögert mit dem Ausschluss, weil sie einen Antritt Straches bei der Wien-Wahl befürchtet. Zudem verfügt der Ex-Parteichef über Informationen über seine früheren Parteifreunde – etwa zu Spesen –, die er aus Rache veröffentlichen könnte.