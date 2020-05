Strache: "War nach dem Rücktritt wie in Trance"

Mit einem Knalleffekt startete die Strache-Partei offiziell in den Wahlkampf – Auf oe24.TV gab es das große Interview zu Straches Polit-Comeback.

Wien. HC Strache stellte sich auf oe24.TV den Fragen von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

oe24.TV: Ein Jahr nach dem Rücktritt der Neustart. Warum tun Sie sich das an?

HC Strache: In dem letzten Jahr ist viel passiert. Die Video-Zusammenschnitte waren ja sehr verkürzt – aber eine peinliche Situation. Ich bin zurückgetreten, weil ich sicherstellen wollte, dass die türkis-blaue Regierung weiterarbeitet. Ich war in der Folge in Trance. Das Trauma habe ich bis heute nicht überwunden. Wichtig ist aber, dass man daraus lernt und wieder aufsteht.

oe24.TV: Sie wollten doch nie mehr wieder zurückkehren.

Strache: Nie mehr habe ich nicht gesagt, aber ich wollte mich endgültig zurückziehen. Dann hat es Verleumdungen gegeben, man hat meine Frau schäbig behandelt. Das hat viele Bürger empört.

oe24.TV: Waren Sie bei einem Therapeuten?

Strache: Nein, aber ich hätte einen gebraucht. Dann wäre es rascher gegangen, dar­über hinwegzukommen. Aber meine Frau hat mir natürlich unglaublich geholfen.