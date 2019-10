Strache: Wut-Brief an Hofer und Kickl

Wien. Philippa Strache wurde erst am Mittwoch wegen „parteischädigenden Verhaltens“ aus der FPÖ geworfen. Bereits am nächsten Tag zog Heinz-Christian Strache auf Facebook gegen seine frühere Partei kräftig vom Leder: „Die Wahrheit ist doch, dass die Herren an der neuen Parteispitze lieber eine junge Frau und Mutter diskreditieren, als sich ihre eigenen Schwächen einzugestehen“, heißt es in seinem Wut-Posting. Philippa sei aus „fadenscheinigen Grün­den“ ausgeschlossen worden. Strache bittet, den Konflikt mit ihm „nicht auf dem Rücken“ seiner Gattin auszutragen. „Ihr einziges Vergehen: Sie ist mir eine loyale Ehefrau“, befindet Strache.

Philippa Strache im exklusiven oe24.TV-Interview zum Streit mit der FPÖ:

Die FPÖ jedenfalls tue sich mit „dieser Vorgangsweise der inneren Destabilisierung“ keinen Gefallen, mahnt Strache seine Nachfolger Norbert Hofer und Herbert Kickl. „So gewinnt ihr keine Wahlen.“ Es müsse Schluss mit Intrigen sein: „Meine FPÖ ist kein Kindergarten! Also reißt euch endlich zusammen.“

FP lässt sich kein Problem mit Frauen vorwerfen

Die FPÖ wies die Vorwürfe ihres früheren Parteichefs ­sofort zurück: Philippa Strache sei kein Opfer, sondern „wegen parteischädigenden Verhaltens“ aus der FPÖ ausgeschlossen worden (siehe Kasten rechts). Die Blauen gingen in einer Aussendung auch darauf ein, dass Strache der „neuen Führungsriege“ der Freiheitlichen vorgeworfen hatte, ein Problem mit starken Frauen zu haben. Mit Susanne Fürst und Dagmar Belakowitsch gebe es zwei Klubobmann-Stellvertreterinnen im FPÖ-Nationalratsklub und mit Marlene Svazek eine Bundesobmann-Stellvertreterin, verteidigten sich die Blauen.

Die Partei wies den Ex-Chef außerdem darauf hin, dass er durch seine Suspendierung „alle Rechte eines Mitglieds verloren“ hat. „Für die Bundes-FPÖ ist die Causa damit erledigt“, hieß es.

Philippa Strache im exklusiven oe24.TV-Interview zum Streit mit der FPÖ:

Hofer warf Philippa persönlich aus Partei

Philippa flog am Mittwoch aus der FPÖ. Parteichef Ho­fer sorgte persönlich dafür.