Strache attackiert ÖVP-Chef Kurz

Im Interview bei FELLNER! LIVE auf oe24.TV sowie in der Tageszeitung ÖSTERREICH (Mittwochsausgabe) schließt ÖVP-Chef Sebastian Kurz bei einer Neuauflage von Türkis-Blau erstmals jegliches Ministeramt für Herbert Kickl aus.

"Die Haltung ist sehr klar. Wir wissen noch nicht, welche Koalition die nächste sein wird. Eins ist klar: Sollte ich eine Regierung wieder anführen und sollte die wieder mit der Freiheitlichen Partei sein, dann kann Herbert Kickl nicht Minister sein. Er hat seine Chance im Innenministerium gehabt und er hat gezeigt, dass er dafür nicht der Richtige ist." Auf die Nachfrage, ob er ein Regierungsamt für Kickl definitiv ausschließe, antwortet Kurz: "So ist es. Ich halte ihn auch für ein anderes Regierungsamt für die falsche Besetzung." Ob das auch heiße, dass Kickl nicht Klubobmann werden könne: "Ich bin nicht derjenige, der entscheidet, wer bei der FPÖ Klubobmann wird."

Video zum Thema Fellner! Live: Sebastian Kurz im Interview Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Strache attackiert Kurz

Kritik am Altkanzler kommt nun vom ehemaligen Koalitionspartner. Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache übt auf Facebook harte Kritik am ÖVP-Chef. „Hier zeigt Sebastian Kurz sein wahres Gesicht“, beginnt der Ex-FPÖ-Chef sein Posting. „Es ging ihm zuerst darum, mich als erfolgreichen Vizekanzler und ernst zu nehmenden Konkurrenten loszuwerden, dann sein mir gegebenes Wort einer Regierungsfortsetzung mit der FPÖ nicht einzuhalten, das Innenressort wieder an die ÖVP zu reißen und die Koalition mit der FPÖ aufzulösen.“

Strache warnt nun vor einer Chaos-Koalition nach der Wahl. „Und nunmehr schließt er eine Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ und einem Minister Kickl kategorisch aus. Das zeigt, die alte ÖVP hat das Kommando wieder übernommen und will entweder mit Neos/Grün oder mit der SPÖ eine alte Chaos-Koalition eingehen.“