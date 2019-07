Strache attackiert Wiens Bürgermeister Ludwig

Wien. Noch ist unklar, wer als Spitzenkandidat für die FPÖ in die Wien-Wahl 2020 gehen wird. Eines kristallisiert sich aber offenbar heraus: HC Strache macht sich wahlkampftechnisch immer mehr bemerkbar. Der ehemalige Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef greift nun in einem Facebook-Posting den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ direkt an.

Strache schreibt, dass Ludwig 1.3.000.000 Wähler als rechtsextrem sehe. "Widerlich", steht auf dem Bild, das er vom Wiener Bürgermeister postet. "Er wird sich noch wundern, wozu die Österreicher fähig sind. Die Wähler zu diffamieren und zu beschimpfen, war noch nie eine gute Idee. #SPÖamEnde", kommentiert HC Strache sein Posting.

Michael Ludwig wird als Spitzenkandidat der SPÖ in die Wien-Wahl ziehen. Strache hatte in der Vergangenheit seine Ambitionen auf den Sessel des Wiener Bürgermeisters angesprochen.