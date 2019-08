Strache gab Russia Today Interview in FPÖ-Räumen

Das erste TV-Interview von Heinz-Christian Strache sorgt für FP-interne Nachwehen. Am vergangenen Freitag strahlte es just der als Putin-nahe verschriene russische TV-Sender Russia Today aus. Dabei hatte der neue FPÖ-Chef Norbert Hofer eine Medien-Offensive geplant gehabt. Strache stahl seinem Nachfolger locker die Show, das blaue Weekend war gelaufen. Strache war der Medien-Coup eindrucksvoll gelungen.

Hofer &Co. wussten nichts. ÖSTERREICH wurde von mehreren Seiten aus der FPÖ versichert: Die neue FPÖ-Spitze wusste nichts von dem Auftritt.

In FPÖ-Räumen. Dabei war das Gespräch augenscheinlich in den Räumen der FPÖ-Landesgeschäftsstelle in Wien aufgenommen worden. Dies wurde ÖSTER-REICH - zögernd, aber am Ende doch -am Montag bestätigt. Das "einfache Parteimitglied" Strache nutzte nicht das erste Mal nach seinem Rücktritt die Parteistruktur: So wurde er von ÖSTERREICH-Lesern im Juli noch mit Dienstwagen fotografiert