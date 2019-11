Strache in Chat: "Hast du einen Safe?"

Auswertung des Strache-Handys zeigt hektische Telefonate und Chats vor Ibiza-Enthüllung.

Wien. Das Handy von Heinz-Christian Strache dürfte für ihn und ein paar Blaue eine tickende Zeitbombe, für die Ermittler und die Korruptionsstaatsanwaltschaft eine wahre Fundgrube sein.

Konkret geht es diesmal – vor einigen Tagen wurden Straches WhatsApp-Nachrichten zu der blauen Postenschacher-Casino-Causa bekannt – um jene 48 Stunden vor dem Outing des Strache-Skandalvideos aus Ibiza. Am Mittwoch, den 15. Mai, hatten ihn Süddeutsche und Spiegel mit seinen Aussagen in eben diesem Video konfrontiert. Ab dann telefonierte der Ex-FP-Vizekanzler, der über seine ­eigenen Worte gestürzt ist, mit Personen, die er auf Ibiza gegenüber der falschen Oligarchennichte erwähnt hatte.

Staatsanwalt suchte die Strache-Unterlagen

Das Nachrichtenmagazin profil hat aber auch die Chatprotokolle zwischen Strache und seinem damaligen Vertrauten und FP-Mandatar ­Harald Stefan veröffentlicht. Und diese werfen wieder neue Fragen auf. Stefan ist im Zivilberuf Notar. Strache schrieb ihn am 16. Mai – also einen Tag, nachdem er von der drohenden Enthüllung des Tape erfahren hatte – an: „Hast du einen Safe in deinem Büro, wo ich heikle Unter­lagen lagern kann?“ Stefan bejaht.

Am 24. Oktober, so das profil, habe die Staatsanwaltschaft die Öffnung des Tresors verlangt. Stefan kooperierte. Es wurden aber keine Unterlagen gefunden. Der FPÖ-Mandatar sagte aus, dass er die Unterlagen nie von Strache erhalten hätte. Um welche „heiklen Unterlagen“ es ging, wird noch untersucht.

Interessant ist freilich auch, wen Johann Gudenus – er gab auf Ibiza bekanntlich den Dolmetscher von Strache – in diesem Zeitraum anrief. Etwa Markus Tschank, der die Schlüsselrolle im blauen Vereinsnetzwerk spielt. Mit der vermeintlichen russischen Oligarchin hatte Strache just über diese Vereine geredet. Die Inhalte der Telefonate sind allerdings nicht bekannt, da der Staatsanwaltschaft nur die Rufdatenerfassung vorliegt.

Der Chatverlauf: »Ja, habe einen privaten Safe.«

Strache: Hast du einen Safe im Büro, wo ich heikle Unterlagen lagern kann?

Stefan: Ja. Habe einen privaten Safe. L.G.

Strache: Darf ich dir etwas bringen? Lg.

Stefan: Sicher. Wie umfangreich? L.G.

Strache: Ein größerer Akt! Lg.

Stefan: Den kann ich gerne verwahren. Wann? L.G.

Strache: Danke! Bis wann bist du heute oder morgen im Büro? Lg.

Am 16. Mai – einen Tag, nachdem Strache von „Spiegel“ und „Süddeutscher“ mit seinen Aussagen im Ibiza-Video konfrontiert wurde – schrieb der damalige FP-Chef den blauen Mandatar und Notar Harald Stefan an ...

I. Daniel