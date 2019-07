Strache postet wie wild: Managt FPÖ Facebook-Seite?

Manisch. Auch sein Ibiza-Urlaub kann HC Straches Schaffensdrang nicht bremsen. Der ehemalige FPÖ-Chef, der angeblich kein politisches Amt anstrebt, bearbeitet seine Facebook-Seite wie in seinen besten Politik-Zeiten: Am Montag postete er die ÖSTERREICH-Story über das Comeback einer ÖVP-SPÖ-Regierung, tags darauf schickte er ein Urlaubsfoto. Und auch am Wochenende alles dabei: Da wurde Pamela Rendi-Wagner verspottet, dann alberte der Mann über seinen Red-Bull-Konsum auf Ibiza – und am Ende bekam auch noch der mögliche Neos-Kandidat Helmut Brandstätter sein Fett ab.

Kurz: Straches Facebook-Seite wird bestens betreut. Zu seinem Urlaubsfoto gab es 700 Postings – und so gut wie keine Kritik: Für Insider ein Indiz, dass das bestens eingespielte blaue Social-Media-Team weiter am Werk ist. Oder Strache verbringt wirklich seinen Strandurlaub am iPhone.