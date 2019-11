Das neue schwarz-türkise Dress des ÖFB-Nationalteams erinnert Strache viel zu sehr an die ÖVP und Kurz.

Am Samstag zeigt sich Österreichs Fußball-Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) in Wien gegen Nordmazedonien im neuen Look. Denn dann präsentieren sie zum ersten Mal am Platz das neue Auswärtsdress, das im Falle eines Punktgewinns im Happel-Stadion auch bei der EM 2020 zu sehen sein wird. Das Leiberl ist in Schwarz mit mintgrünen Elementen gehalten, Hose und Stutzen sind mintgrün, Nummer und Spielername erstrahlen in Gold.

Viele Fußballfans - vor allem international - finden Gefallen an den neuen Trikots. National war die fabliche Parallele zur ÖVP auch in Sozialen Medien großes Thema. Zwischen Belustigung und sogar Ärger schwankten manche Reaktionen. Unter die Kritiker mischten sich auch prominente Namen. So zum Beispiel Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Unter einem Beitrag über die neuen Trikots schrieb er: "Endlich hat Kurz auch das Nationalteam auf 'Message control'! Ironie Off!" Dazu gab es noch ein trauriges Emoji.

© GEPA

Arnautovic präsentierte die neue ÖFB-Wäsche

Aber die Neufärbung der Trikots stört nicht nur Strache. Auch Ex-ÖFB-Kicker Marc Janko hält nichts vom neuen Look. Auf Twitter reagierte er am Mittwoch und ließ durchklingen, dass ihm die neuen Dressen weniger zusagen: "Oje ...#warumtürkis", schreibt er und scherzt: "Aber wer weiß vielleicht gibts deswegen ab sofort mehr politische Unterstützung wenn's um Thema Nationalstadion geht."