Strache war in Ski-Ort heuer nicht willkommen

Seit 2010 verbringt Strache seinen Winter-Urlaub in St. Jakob - dieses mal nahm ihn "sein" Hotel nicht auf. Jetzt ist er in St. Veit untergebracht.

Wie jedes Jahr fährt der ehemalige FPÖ-Chef HC Strache im Winter für seine Wien-Woche in das Defereggental in Osttirol - so auch dieses Jahr. Normalerweise steigt er in einem Hotel in St. Jakob ab. Doch dort sei er laut "Kleine Zeitung" heuer nicht willkommen gewesen. Also stieg er im nahe gelegenen St. Veit ab.

Der Grund dürfte ein Zerwürfnis mit dem Ex-Bürgermeister und FPÖ-Nationalrat Gerald Hauser sein. Zwischen beiden herrscht seit dem Ibiza-Skandal Funkstille. In St. Jakob ist das "Haus Enzian", das dem "Verein Bildungsinstitut St. Jakob" der Wiener FPÖ gehört und in die Schlagzeilen kam, dort Gold der Partei über Jahre "veranlagt" worden sei.

Laut dem Bericht war nun Strache in seinem Stammhotel in St. Jakob nicht mehr willkommen. Dem Defereggental blieb er aber treu und zog in eine Unterkunft in der Umgebung.