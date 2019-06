"Ich habe mir Zeit meines Lebens nichts zu Schulden kommen lassen!", so schreibt Strache in einem Posting zum Ibiza-Skandal. Heute soll gemeinsam mit Hofer, dem designierten FPÖ-Chef, Straches politische Zukunft in der FPÖ beraten werden: Bleibt er in der Partei? Geht er nach Brüssel? Wird er für die Wien-Wahl antreten? Das sind nur die wichtigsten Fragen, wie es für ihn weitergeht.

Nimmt Strache das EU-Mandat an? Es sei alles offen, hieß es aus der FPÖ zur APA. Hofer hatte zuletzt einen Mandatsverzicht Straches angedeutet, Strache selbst gab sich kryptisch und sprach davon, "wieder aufzustehen".