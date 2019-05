Strache zeigt jetzt Video-Trio an

Wien. Die Staatsaffäre wird zum Justizfall. Seit gestern ist klar: Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zeigt drei Personen im Zusammenhang mit „Ibiza-Gate“ an.

„Blamieren“. Öffentlichkeitswirksam kündigt der ehemalige Vizekanzler seinen Plan per Onlinevideo an. Er will „lückenlose Aufklärung, die uns allen Aufschluss darüber gibt, wer ein Interesse daran hatte, mich zu blamieren und die Regierung in diese katastrophale Situation zu bringen“ (siehe links).

Die drei Angezeigten: die angebliche Russin, die als Lockvogel agierte. Hier gibt es eine Anzeige gegen Unbekannt, da ihre wahre Identität noch nicht eruiert ist.

Vier Tatbestände wirft der Anwalt dem Trio vor

Kontakt. Anwalt Ramin M. soll den Kontakt zwischen Gudenus und den Lock­vögeln hergestellt haben.

Detektiv Julian H. ist laut Insidern der Begleiter der Russin. Er war auch auf dem Ibiza-Video zu sehen.

Die Vorwürfe. Vier Straf­tatbestände soll die Staatsanwaltschaft untersuchen, erklärt Straches Anwalt Johann Pauer ÖSTERREICH:

Missbrauch von Ton- und Abhörgeräten gemäß Paragraf 120 Strafgesetzbuch (bis ein Jahr Haft, siehe unten).

Verdacht der Datenver­arbeitung in Gewinn- und Schädigungsabsicht (bis ein Jahr).

Urkundenfälschung (die Genannten zeigten womöglich falsche Papiere als Tarnung, max. ein Jahr Haft).

Täuschung nach Paragraf 108 (bis zu ein Jahr Haft).

Weitere Anzeigen. Anwalt Pauer lässt aber offen, ob später nicht noch mehr Tatbestände nachgereicht werden, da „die Hintergründe und Motive noch unklar sind“. Strache selbst hält die „mögliche Mitwirkung weiterer Personen für wahrscheinlich“.

Anzeige 1:



Die falsche Russin. Als Lockvogel fungierte diese Blondine und gab sich als reiche Oligarchennichte aus. Strache fand sie „schoaf“.

Zweite Frau: Wiener Immo-Maklerin wurde "reingelegt"

© all Mittelsfrau. Maklerin sollte Grundstücksverkauf vermitteln.

Gudenus-Intima. Sie war mit Gudenus’ Ehefrau Tajana gut befreundet, schmiss gerne Partys, bei denen auch das blaue Paar auftrat – und genau diese Verbindung bringt eine Wiener Immobilienmaklerin in die Ibiza-Affäre hinein. Sie soll den Erstkontakt zur falschen Russin eingefädelt haben. Die Anfrage: Die Oligarchennichte wolle nach Österreich ziehen und daher von Gudenus ein Grundstück kaufen. „Ich wurde reingelegt“, lässt sie ÖSTERREICH ausrichten und will mit der ganzen Sache nichts zu tun haben.

Anzeige 2:



Anwalt Ramin M. Der Wiener Advokat vermittelte das erste Treffen im Grand Hotel Wien mit Gudenus. Was wusste er?

© TZOe Artner

Anzeige 3:



Detektiv Julian H. Er soll die Russin in die Ibiza-Finca begleitet haben und auch der Drahtzieher hinter dem Video sein.

© oe24