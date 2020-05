Straches Kampf-Ansage für die Wien-Wahl

Strache nannte bei „Fellner! LIVE“ sein Ziel für Wien-Wahl: „Zweistelliges Ergebnis“ .

Seit HC Strache sein Antreten bei der Wien-Wahl verkündet hat, ist der Ex-Vizekanzler im Wahlkampfmodus. Am 15. Mai wird er den endgültigen Namen seiner „Bürgerbewegung“ präsentieren: „Diese wird auch meinen Namen im Titel tragen“, kündigte Strache bei Fellner! LIVE an und ging gleich zum Frontalangriff auf die Wiener Stadtregierung über: „Ich seh den Herrn Ludwig nicht in der Corona-Krise. Der ist nicht existent. Er ist völlig abgetaucht“ (s. Interview). Auch an Grünen-Chef Kogler lässt er kein gutes Haar: „Die Grünen haben sich völlig verkauft an die Regierung, die haben eine 180-Grad-Änderung vollzogen. Wäre ich noch im Amt und würde solche Entscheidung wie Kogler treffen, es würde Lichtermeere geben.“

Strache voll auf Angriff: "Da sitzen ja Schlaftabletten im Rathaus"

oe24.TV: Viele prophezeien Ihnen ein Hinterbänkler-Dasein im Rathaus …

HC Strache: Mit Michael Häupl hatte ich ein anderes Kaliber. Bei Ludwig aber schlafen mir die Füße ein. Das sitzen ja Schlaftabletten im Rathaus. Wir wollen eine zweistellige Stärke erreichen. Ich schätze Ludwig, als Bürgermeister ist er ein freundlicher Mensch, aber in der Krise ist er abgetaucht. Komplett. Ich vermisse ihn seit Wochen.

oe24.TV: Ihr Vorwurf?

Strache: Die Stadt wird doch nur mehr verwaltet, nicht gestaltet. Die Bürger sind massiv unzufrieden.

oe24.TV: Kommt ein Anti-Ausländer-Wahlkampf?

Strache: Kein Antiwahlkampf, ein Wahlkampf gegen Fehlentwicklungen.