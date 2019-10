Straches neues Leben: Jetzt Firma, Film & Buch

Ausstieg der Woche: Stunden bevor ihn die FPÖ "suspendierte", sagte Strache selbst "Adieu": "Kein Job mehr in der Politik", verkündete er vor Dutzenden Journalisten in der Weinbar "Vino" in Wiens City. Im Gespräch mit Insidern skizzierte er danach sein neues Leben:

Demnächst Gründung einer Berater-Firma. Schauspieler und Regisseur Gabriel Barylli dreht wiederum einen Film über ihn: "Ein Jahr Strache". Im November sollte er fertig sein. Barylli sagt zu ÖSTERREICH: "Es sind noch Ergänzungen nötig." Der November-Termin ist somit nicht zu halten.

Auch die Strache-Biografie, die ein Ex-Geschäftsführer schreibt, ist erst zu zwei Drittel fertig. Eine kolportierte Zusammenarbeit mit dem Immobilien-Entwickler Kahlbacher hat sich zerschlagen, bevor diese überhaupt begonnen hat. Auch eine laut "Presse" künftige Kooperation mit Ex-FPÖ- Abgeordneten Harald Fischl und dessen Sohn Maximilian ("Max Motion", E-Scooter-Verleih) wird (noch) dementiert.