Streit um neue Asylzentren

Nehammer fordert 'Schnellverfahren an der Grenze, um Weiterwinken zu stoppen'.

Wien. Im Interview mit oe24.TV hatte Karl Nehammer als Erstes von „Rückkehrzentren an der Grenze“ gesprochen. Diesen Plan ­bekräftigte der ÖVP-Innen­minister am Montag im ORF noch einmal: „Im Grenzbereich zu Ungarn, Slowenien und Italien“ sollten in einem „Asylzentrum“ Verfahren schnell abgewickelt werden.

Protest. Gegen diese Pläne laufen die Landeshauptleute jetzt Sturm. Am heftigsten reagiert Hans Peter Doskozil: „So einen Blödsinn habe ich überhaupt noch nie gehört. Das ist ein Anschlag auf das Burgenland“, so der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann, der fürchtet, dass so ein Zentrum ins Burgenland kommt. Er steht zudem unmittelbar vor Landtagswahlen. Nehammer brauche gar nicht erst zu Gesprächen kommen. Widerstand gibt es auch vom steirischen ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer, der auf das bestehende Asylzentrum Vordernberg verweist. Der Tiroler VP-Landeschef Günther Platter will eingebunden werden.

Retourgang. Nehammer ruderte am Dienstag wieder zurück: „Wir brauchen keine neuen Asylzentren, sondern Schnellverfahren an der Grenze“, hieß es. Details würden erst ausgearbeitet.