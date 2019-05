Stürzt heute Kurz? ... Und die ganze Regierung?

Montagnachmittag könnte erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik ein Bundeskanzler vom Parlament abgewählt werden. Peter Pilz will Montag schließlich einen Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz einbringen. Und FPÖ und SPÖ wollten ihn nach dem Ibiza-Skandal der Blauen und dem Ende der Koalition unterstützen.

Besonders heikel: Die Partei von Sebastian Kurz hat bei der gestrigen EU-Wahl stark dazugewonnen, während SPÖ und FPÖ als Wahlverlierer dastehen.

Das SPÖ-Präsidium tagte dann am Sonntag auch dazu. Die Stimmung in der Partei sei „nicht mehr einzufangen“ – die Sitzung war zu Redaktionsschluss noch im Gang –, sollten sich die meisten roten Granden einig sein.

Die Letztentscheidung, ob man Wahlgewinner Kurz heute als Kanzler „stürzt“, sollte aber erst Montag in der Früh in der SP-Klubsitzung fallen. In der roten Welt wurde aber seit Tagen nicht nur ein Misstrauensantrag gegen Kurz, sondern sogar einer gegen die gesamte Regierung – oder zumindest einer gegen die ÖVP-Minister angedacht.

Kickl will gesamte Regierung entlassen sehen

Den „Sturz“ aller Minister und von Kurz ist wiederum das, was FP-Ex-Innenminister Herbert Kickl anstrebt. Er sollte am Sonntag seine Blauen auf einen eigenen Misstrauensantrag gegen alle einschwören. In der FPÖ hatten am Sonntag aber einige noch Bedenken dagegen.

Zudem könnten so bis zu drei Misstrauensanträge heute in der Sondersitzung des Parlaments eingebracht werden. Und am Ende „ein Chaos auslösen“, so ein Stratege.

ÖVP rechnet mit Abwahl und plant Märtyrerwahl

In der ÖVP rechnet man zumindest mit der Abwahl von Kurz, fühlt sich aber durch die EU-Wahl gestärkt. Die türkisen Wahlkampfstrategen bereiten jedenfalls bereits den Wahlkampf vor: Sollte Kurz – noch dazu nach einem weiteren Wahlgewinn – per Misstrauensantrag mit den Stimmen von SPÖ und FPÖ abgewählt werden, würden die Türkisen einerseits vor „Rot-Blau“, andererseits vor „dem totalen Chaos“ warnen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen bereitet sich jedenfalls für jedes Szenario vor.

Kanzleramt-Mitarbeiter packten bereits Sachen

Im Kanzleramt scheinen einige Mitarbeiter von Kanzler Sebastian Kurz bereits seit Tagen mit der Abwahl ihres Chefs durch SPÖ und FPÖ zu rechnen. Sie packten, berichten Insider, bereits am Freitag erste Sachen zusammen, um für Montag und den Misstrauensantrag gerüstet zu sein.

In der Umgebung von Sebastian Kurz scheint man fest entschlossen, jetzt noch unerbittlicher für den „Chef“ zu kämpfen.

Andere Kanzleramtsmitarbeiter stellten sich am Wochenende hingegen bereits darauf ein, nun einem „Übergangskanzler“ für wenige Monate dienen zu müssen.