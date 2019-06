Tausende beten für Kurz: So reagiert das Netz

Wien. Es ist ein Anblick, den man nicht so oft sieht und auf manche in den sozialen Medien befremdlich wirkte: Die Veranstalter von Awakening Austria dankten in der Wiener Stadthalle Gott für Sebastian Kurz – und beteten zusammen für den ehemaligen Bundeskanzler.

"Um Himmels willen!", kommentiert etwa ORF-Anchor Armin Wolf die Szenen.

"Die Stadthalle betet für den Messias", schreibt Florian Klenk.

"Sehr schräg", nannte es ein anderer User. Das Gebet für Kurz ist das Aufreger-Thema des Tages im Netz. "Es wird langsam wirklich absurd. Aber es passt großartig zu allem anderen dazu", schreibt ein anderer. "Ich gebe meine Kandidatur bekannt und Fundi-Christen füllen binnen vier Stunden die Stadthalle, um für Sebastian Kurz zu beten. Angemessen", so ein weiterer User.





