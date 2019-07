Taxi-Reform beschlossen: Uber droht mit Aus

Fristsetzungen zum Abschluss

Mit der Abstimmung über insgesamt 32 Fristsetzungsanträge ist am Mittwoch die letzte Plenarwoche des Nationalrats vor der Sommerpause zu Ende gegangen. Gut ein Drittel davon war erfolgreich: Die entsprechenden Materien müssen damit noch vor der letzten Nationalratssitzung am 25. September, also vier Tage vor der Wahl, in den Ausschüssen behandelt und plenarreif gemacht werden.

Den Weg in den Nationalrat wird somit etwa ein unverbindlicher Entschließungsantrag von ÖVP, SPÖ, NEOS und JETZT finden, in dem die Bundesregierung aufgerufen wird, den Klimanotstand auszurufen. Befassen muss sich das Plenum zudem mit Initiativanträgen nach Blutspende-Erleichterungen, Verlängerung der Aktion 20.000, Ökostromförderung, nach Doppelstaatsbürgerschaft-Erleichterungen für Nachfahren von NS-Opfern oder für die Trennung der Straflegistiksektion von jener für Weisungen im Justizministerium, aber auch mit Entschließungen für weniger chemischen Pflanzenschutz oder einem Appell an Wien zum Welterbe-Schutz.