Team HC Strache will am Sonntag "Ibiza-Video" ausstrahlen

Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache, seit neuestem Chef seines eigenen Teams, will Sonntag um 18 Uhr ein "Ibiza-Video" via Facebook ausstrahlen. Ob es sich dabei um das Original handelt oder nur ein PR-Gag am Jahrestag der Affäre zu erwarten ist, ließ Generalsekretär Christian Höbart auf APA-Anfrage offen. In einer Aussendung verkündete Höbart zuvor: "Ich darf eine Sensation verkünden. Denn exakt ein Jahr nach dem Erscheinen des Ibiza-Videos, am gleichen Tag und zur selben Uhrzeit sehen Sie auf der Facebook-Seite unseres Bundesparteiobmannes das Ibiza-Video mit HC Strache."