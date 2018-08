Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte für die Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) vergangenen Samstag eine Einladung erhalten. Das bestätigten sowohl dessen Sprecher Reinhard Pickl-Herk als auch das Außenministerium am Donnerstag der APA. Gründe, warum der Bundespräsident schlussendlich nicht an der Feier teilnahm, wurden nicht genannt.



Die Hochzeit von Kneissl mit dem Unternehmer Wolfgang Meilinger am Wochenende in der Südsteiermark sorgte wegen des Besuchs des russischen Präsidenten Wladimir Putin auch international für Aufregung. Am Mittwoch hatte Putin die Teilnahme verteidigt, es sei "eine streng private Reise" gewesen. Gleichzeitig räumte er ein, dass bei den Feierlichkeiten, an denen auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) teilnahm, auch über Politik gesprochen wurde.