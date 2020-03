Trotz Krise: Noch immer landen pro Tag 90 Jets in Wien

Selbst in Wien ankommende Passagiere sind fassungslos: "Da kontrolliert ja gar keiner . . ." Pro Tag landen noch immer 90 Jets, für die Fluggäste gibt's keine Schnelltests, keine Quarantäne.

Dienstag morgen, unsere oe24.TV-Reporterin Bianca Speck ist in der Ankunftshalle des Flughafens Wien-Schwechat: "Unglaublich, was da noch immer abläuft - da kommen noch immer Dutzende Passagiere an, sie werden nicht überprüft, befragt. Nicht einmal das Fieber wird gemessen." Zwischen 5 Uhr morgens und 23 Uhr setzen in Wien-Schwechat alleine am Dienstag 94 Maschinen auf. Bei etwa 200 Passagieren pro Jet liefern die Fluglinien so bis zu 18.000 Menschen nach Wien, die ungetestet in die Stadt oder zu anderen Destinationen in Österreich fahren.

Besonders großes Risiko bringen jene Passagiere mit, die von großen Luftverkehrsknoten weitergereist sind: So kommen am heutigen Dienstag auch Maschinen aus Frankfurt, London und Amsterdam in Wien an. Und niemand befragt diese in Österreich ankommenden Menschen, wo ihre Reise begonnen hat . . .

Bisher hat die Bundesregierung nur einen Flugstopp für Maschinen aus der Schweiz, Spanien und Frankreich verhängt, weitere Routen von und nach Rusland, in die Ukraine, Großbritannien und in die Niederlande sollen folgen.