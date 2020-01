Türkis-Grün: Jetzt startet Koalition den Turbo

Am 29. und 30. Jänner geht in Krems die erste türkis-grüne Klausur über die Bühne.

Neue Koalition, gleiches Prozedere. Knapp drei Wochen nach der Angelobung – bei Türkis-Blau war es nach 18 Tagen – trommelt ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz seine türkis-grünen Minister und Staatssekretäre zur ersten Regierungsklausur zusammen. Zwei Tage wird am 29. und 30. Jänner im Steigenberger Hotel & Spa in Krems an der Donau – die Anreise erfolgt gemeinsam und mit dem Zug – hinter verschlossenen Türen getagt.

Steuersenkung, Öffi- Ticket, Pflege-Versicherung

22 Tage lässt Kurz seinem Team also Zeit, sich einzuarbeiten – einige, wie „Super-Ministerin“ Leonore Gewessler, sind noch mit dem Aufbau ihrer Ressorts beschäftigt – ehe er Ende Jänner bei dem Treffen im Vier-Sterne-Hotel in den Weinbergen den Turbo für Türkis-Grün zündet.

Bei der türkis-blauen Premierenklausur hat Kurz 2018 ordentlich vorgelegt: 2,5 Mrd. Euro Einsparungen in der Verwaltung und Entlastung für kleinere Einkommen wurde damals angesagt. Mit welchen großen Ansagen die neue Regierung aus ihrer ersten Klausur gehen wird, darüber beraten Kurz und sein grüner Vizekanzler Werner Kogler noch. Es ist aber davon auszugehen, dass erste Prestige-Projekte auf den Weg gebracht und erste Zuckerl verteilt werden. Fest steht etwa, dass Senkung der Steuergruppen, Öffi-Offensive und Pflege oben auf der türkis-grünen Agenda stehen. Thema wird freilich auch das Budget werden, das bis März stehen muss.

Die "ersten Baustellen" der türkis-grünen Minister

Türkis-Grün will bereits in 100 Tagen einige ­Zuckerln verteilen. Was ganz oben auf der Agenda steht: