Türkis-grüner Pakt: Aufreger und Zuckerl

Tatsächlich findet sich im Koalitionspakt, wie es in einem Stufenplan (zuerst Koordinierungsausschuss und dann Kanzlergespräch) am Ende zu einem Beschluss gegen den Regierungspartner kommen kann: Festgelegt ist, dass dies nur im Fall einer „besonderem Herausforderungen im Bereich Migration und Asyl“ gemacht werden kann. Eine Lizenz zum Seitensprung mit der FPÖ.

Klima. Dass die ökosoziale Steuerreform erst ab 2022 kommen soll, ließ die „Fridays For Future“-Aktivisten am Freitag auf die Straße gehen (s. S. 7).

Verteidigung. Für das Bundesheer verheißt das Regierungsprogramm wenig Gutes. Es gibt keine konkreten Pläne zur Budgetierung, lediglich eine „zeitgemäße“ Neugestaltung der Aufgaben wird zugesagt. Ebenfalls vergeblich sucht man ein Konzept zur Luftraumüberwachung.

Die 50 Jahre alten Saab 105 benötigen dringend Nachfolgemodelle. Immerhin: Man schafft 12 Helikopter an.

Sozial: Sozialhilfe ungelöst

Mindestsicherung. Mitten in den Koalitionsverhandlungen hatte der Verfassungsgerichtshof die noch von Türkis-Blau eingeführte neue Mindestsicherung aufgehoben. Eine Neuregelung findet sich im Koalitionsübereinkommen nicht. ÖVP-Chef Sebastian Kurz kündigte am Freitag an, dass die Länder wie bis dahin auch die Sozialhilfe wieder selbst gestalten können.

Steuern: Lohnsteuer sinkt, Zuckerl für Reiche

Ziemlich detailliert ist im Koalitionspakt eine Steuerreform skizziert.

© Analogicus - Pixabay.com