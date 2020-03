Türkische Polizisten beschimpften unsere Cobra

Wortgefecht an der türkisch-griechischen Grenze mit unseren Polizisten der Spezialeinheit Cobra: Wie ein Zeuge des Vorfalls berichtet, seien die Österreicher von den Türken beschimpft worden.

"What are you doing here, this is not your country", sollen die türkischen Grenzpolizisten über den Zaun hinweg den österreichischen Beamten zugerufen haben. Die Polizisten der Spezialeinheit hätten daraufhin geantwortet: "Here is our country and we are defending the EU-Border." Die Türken wären dann abgezogen und haben auf eine weitere Provokation verzichtet.

Österreichs Innenminister Karl Nehammer schickte (wie berichtet) den Griechen 13 Mitglieder der Spezialeinheit Cobra plus einem supermodernen Radpanzer zur Unterstützung bei der Grenzüberwachung bei Edirne. Dieses Zeichen der Solidarität kommt bei extrem vielen Europäern sehr gut an, immer wieder werden Bilder und Videos vom Grenzschutz-Einsatz der Österreicher auf Facebook gepostet, darunter sind fast nur positive Kommentare zu lesen.