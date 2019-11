ÖVP und Grüne sind die Wahlsieger in der Steiermark. Was das für die Regierungstalks heißt.

Die zwei Wahlsieger Sebastian Kurz und Werner Kogler verfolgten die steirische Wahl gestern in Graz. Sie jubelten zwar getrennt, zogen sich aber am Abend zu diskreten Koalitionstalks zurück. Die Wahl-­Gewinne sind schließlich ein Turbo für Türkis-Grün.

Stärkung: Koalitions-Talks schadeten nicht

In der türkisen und der grünen Welt befürchteten einige Strategen, dass die Koalitions­verhandlungen der ungleichen Parteien ihnen bei der Landtagswahl in der Steiermark in ihrer jeweiligen Wählerklientel schaden könnten. Das Gegenteil war der Fall. „Das wird jetzt Ängste nehmen“, ­sagte gestern ein VP-Spitzenmann zu ÖSTERREICH. Immerhin konnte die ÖVP trotz der Talks mit den Grünen weitere Wähler von der FPÖ abziehen. Und auch die Grünen stiegen weiter – wohl auf Kosten der SPÖ – auf.

Tempo: Regierung doch noch vor Weihnachten?

Zwar gibt es noch einige inhaltliche Differenzen zwischen VP und Grünen, aber die Stimmung in den nonstop laufenden Fachgruppen-Verhandlungen sei „gut“. Und es dürften bereits einige Kompromisse erzielt worden sein. Damit erwarten Insider aus beiden Parteien, dass die Koalition vielleicht „doch noch vor Weihnachten stehen könnte“. Die sie dann als „Regierung der Sieger und der Ergänzung“ vermarkten könnten, so Strategen. I. Daniel