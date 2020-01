Norbert Hofer übte Kritik an neuer Regierung: „Das hätte ich als Bundespräsident nicht genehmigt!“

Zum Ende des letzten Jahres sorgte ein Tweet von FPÖ-Chef Norbert Hofer noch einmal für Aufregung. Der Ex-Verkehrsminister kritisierte die Zusammensetzung der neuen Regierung und Bundespräsident Alexander Van der Bellen: „Innen und Verteidigung in einer Hand? Hätte ich als Bundespräsident nicht genehmigt!“

"Es war damals nicht klug"

Hofer spielt dabei darauf an, dass die ÖVP in der neuen türkis-grünen Regierung wohl sowohl den Innenminister als auch den Verteidigungsminister stellen wird. In den beiden Ressorts sind die Geheimdienste angesiedelt, wodurch eine Machtkonzentration befürchtet wird.

Die Kritik Hofers überrascht aber vor allem aus einem Punkt. In der türkis-blauen Regierung stellte die FPÖ mit Herbert Kickl und Mario Kunasek eben genau diese beiden Minister. Als zahlreiche Twitter-User Hofer darauf hinweisen, stellt der FPÖ-Chef klar: „Es war damals nicht klug und es ist es heute auch nicht! Beide gute Minister. Trennung ist aber klug und jedenfalls der bessere Weg!“

Im Netz sorgte der Tweet jedenfalls für reichlich Aufregung.