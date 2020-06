U-Ausschuss: Jetzt wird Kurz befragt

Brandstätter: "Wer hat Strache dem Sidlo zugesagt?"

"Waren Sie da involviert?", so der Neos-Politiker. Das verneint Kurz. Dann will Brandstätter das Verhältnis von Kurz zu Schmid wissen. "Wir haben freundschaftlich gut zusammengearbeitet", so Kurz. "Aber wir fahren nicht gemeinsam in den Urlaub". Kurz halte Schmid für kompetent als ÖBAG-Vorstand. Er habe von seiner Bewerbung gewusst, die ja auch der Öffentlichkeit bekannt war.