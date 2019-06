Übergangs-Regierung steht: So reagiert das Netz

In den sozialen Netzwerken wird viel über die neue Übergangs-Regierung diskutiert. Die Themen gehen vom ausgeglichenen Männer-Frauen-Verhältnis, bis zum Streit-Thema Reichhardt als neuer Verkehrsminister.

Die Frauen-Quote und damit 50:50 in der Regierung freut viele User.

Es gibt aber auch skeptische Worte. Die Übergangs-Regierung wird wohl hoffentlich bis zur Neuwahl im September halten.

In den Sozialen Medien, wie Twitter, ist vor allem auch die Angelobung von "FP-Mann" Reichhardt zum Verkehrsminister ein Streit-Thema:

Man sollt ja meinen, dass es gar nicht so schwer wär, eine Regierung ohne einen Wehrsportler zu bilden. Aber was weiß ich, ich habs noch nie gemacht.

Die FPÖ will Rechtsextreme in der Regierung, sonst will sie keine Regierung.



So einfach ist es. Wer sich um diesen Satz herumdrückt, lügt sich an. Egal ob im Bund oder im Burgenland. 5/5