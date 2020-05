Kickl fordert jetzt auch Rücktritt von Anschober und Nehammer

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat ebenfalls auf Lunaceks Rücktritt reagiert: „Eines hat Ulrike Lunacek in ihrer kurzen Regierungskarriere richtig gemacht – nämlich ihren Rücktritt. Daran können sich andere Minister ein Beispiel nehmen, die in der Coronavirus-Krise die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt, Bausteine der Verfassung ignoriert und 1,8 Millionen Menschen aus dem Arbeitsprozess gezogen haben. haben. Das dynamische Duo Anschober und Nehammer wäre da so ein Fall.“