Umfrage: Kurz Nummer 1 & Strache legt zu

Die Österreicher geben dem Regierungs-Kurs durch die Gesundheitskrise gute Noten.

Die Regierung hat derzeit ihre erste echte Bewährungsprobe zu bestehen – das Coronavirus hält das Land in Atem. In der Research-Affairs-Umfrage für ÖSTERREICH (1.003 Befragte, 24. bis 27. Februar, Schwankungsbreite 3,2 %) gewinnt die Regierung an Zustimmung.

Zufriedenheit. 57 % zeigen sich mit Türkis-Grün zufrieden, 12 % davon sind sogar sehr zufrieden. Zuletzt waren es nur 54 %. Auf der Seite der Unzufriedenen stehen 43 %.

Zufriedenheit mit der Regierung

FPÖ verliert, weil DAÖ von Strache zulegen kann

ÖVP führt klar. In der Sonntagsfrage liegt die ÖVP von Sebastian Kurz mit 39 % weiterhin klar auf Platz eins.

Match um Platz 2. Die SPÖ von Pamela Rendi-Wagner und die Grünen unter Parteichef Werner Kogler kommen mit jeweils 17 % ex aequo auf den zweiten Platz. Keiner bewegt sich, es gibt weder Zugewinne noch Verluste.

FPÖ verliert, DAÖ drin. Die FPÖ hält derzeit bei nur 11 % und verliert damit einen weiteren Prozentpunkt. Die FPÖ kommt kaum in die Gänge. Parteichef Norbert Hofer hatte die Stimmung am Aschermittwoch selbst getrübt. Statt der üblichen Polter-Rede des Oppositionschefs hatte er sich larmoyant gegeben. Der Wert ist außerdem dem verhältnismäßig guten Abschneiden der DAÖ geschuldet, für die Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache antreten wird. Mit 5 % gewinnt er nach seiner Aschermittwochsrede samt Comeback-Ansage gleich zwei Punkte dazu und wäre im Nationalrat vertreten. Die Ibiza-Affäre scheint zumindest beim harten Kern seiner Fans vergessen.

Neos legen zu. Den Weg ins Parlament haben die Neos bereits hinter sich. Die Pinken können sich über Zugewinnen freuen und wären erstmals zweistellig, wenn am Sonntag Nationalratswahlen stattfinden würden.

Kanzlerfrage. Schon 43 % wollen Kurz als Bundeskanzler. Vize Kogler ist Zweiter.

Sonntagsfrage: Wen würden Sie wählen?

Kanzlerfrage