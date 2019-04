Umfrage: Kurz mit neuem Kanzler-Bestwert

Wien. Die aktuelle ÖSTERREICH-Umfrage von Research Affairs (1.001 Befragte, 28. 3.–3. 4.) bringt Kanzler Sebastian Kurz einen neuen Bestwert. Mit 41 % liegt er in der Kanzlerfrage so gut wie noch nie in seiner Amtszeit. Dem Kanzler nützt die Diskussion um die Identitären – er legt gegenüber der letzten Umfrage um 1 % zu. Zum Vergleich: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner liegt in der Kanzlerfrage bei 26 %, Heinz-Christian Strache bei 20 % (–1 %).

In der Sonntagsfrage bleibt die ÖVP mit 34 % weiter klar auf Platz 1. Die FPÖ verliert aufgrund der Debatte um die Identitären gleich 2 % und fällt hinter die SPÖ auf Platz 3 zurück.