Van der Bellen, Kurz und Rendi-Wagner für atomwaffenfreie Welt

Wien/Hiroshima. Am 74. Jahrestag des Atombombenabwurfs über Hiroshima haben sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen, ÖVP-Chef Sebastian Kurz und SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner für eine Welt ohne Atomwaffen ausgesprochen. "Wir dürfen nie vergessen, was Menschen einander in kriegerischen Zeiten antun können", schrieb Van der Bellen am Dienstag auf Twitter.

Das Gedenken an die Atomwaffenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki "ist ein Aufruf zu Solidarität, Frieden & Menschlichkeit, für eine Welt ohne Atomwaffen, Krieg & Gewalt", so der Bundespräsident.

"Atomwaffen haben keinen Platz in unserer Welt. So etwas darf nie wieder passieren!", ließ Kurz ein Foto beschriften, das ihn beim Besuch der Gedenkstätte in Hiroshima im Februar zeigt. Damals habe er sich "persönlich ein Bild von den Auswirkungen und dem einhergehenden Leid machen" können, twitterte der Ex-Kanzler. "Insbesondere die Gespräche mit Überlebenden haben mich sehr berührt."

"Es ist unsere gemeinsame Pflicht, uns für eine friedliche und atomwaffenfreie Welt einzusetzen!", schrieb Rendi-Wagner auf Twitter. "Das damals verursachte Leid ist uns bis heute eine Mahnung: Das darf sich niemals wiederholen! Es ist unsere gemeinsame Pflicht, uns für eine friedliche und atomwaffenfreie Welt einzusetzen!"