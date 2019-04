Van der Bellen ist wieder in die Kirche eingetreten

Bundespräsident Alexander Van der Bellen gilt als Agnostiker. Im ÖSTERREICH-Interview erklärte er 2017, dass er „als junger Mann aus der evangelischen Kirche ausgetreten“ sei, aber „das soziale, karitative und kulturelle ­Engagement der Kirchen“ sehr schätze.

Nun ist der 75-Jährige wieder in die Kirche eingetreten. Im Interview mit den österreichischen Kirchenzeitungen verrät Van der Bellen: „Ja, ich bin heuer wieder in die evangelische Kirche des Augsburger Bekenntnisses eingetreten.“ Ihm sei die „Botschaft des Neuen Testaments“ wichtig. „Sich einigermaßen danach zu richten, ist übrigens meiner Meinung nach nicht nur für Kirchenmitglieder geboten“, so der Bundespräsident.