Musik-Ikone Patti Smith rockte am Donnerstag die Präsidentschafts-Kanzlei. Die „Godmother of Punk“ erhielt von Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Ehrenzeichen der Republik Österreich für Wissenschaft und Kunst.

Mega-Hit in Präsidentschaftskanzlei

Auf Facebook postete VdB ein Video des besonderen Auftritts. Patti Smith gab ihren Superhit Because the Night zum Besten und das Publikum in der Hofburg rockte kräftig mit. Das erste Mal sei sie 1976 in Wien gewesen, im Zuge der Horses-Tour, erzählt die 72-Jährige – „eine wunderbare Stadt“.