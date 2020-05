Vandalenakt: Neos-Parteizentrale verwüstet

Nationalrat Sepp Schellhorn war zornig und „tief betroffen“, wie er auf Twitter mitteilte. Einmal mehr ist das Büro der Neos in der Mozartstadt einem Vandalenakt zum Opfer gefallen. Der Schaden ist beträchtlich, Schellhorns Enttäuschung auch.

Unbekannte haben am 1. Mai eine große Fensterscheibe zertrümmert und mit Farbe den Boden vollgesprüht. Bilder der Verwüstung hat Schellhorn ebenfalls gepostet.

„Wir suchen eigentlich ­gemeinsame Lösungen und nicht trennende. In welchem Land leben wir eigentlich?“, fragt sich der Abgeordnete. Gerade in der aktuell schwierigen Zeit scheinen Gewalt und Zerstörungswut den Dialog abzulösen. Schellhorn: „Heftig zu diskutieren ist legitim und erstrebenswert, solche Aktionen aber bereiten uns großen Sorgen.“ Mitarbeiter der Neos waren beim Anschlag nicht vor Ort, die Kripo ermittelt.

