Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Ex-Bundespräsident Heinz Fischer und ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard synchronisierten alte maschek-Interviews.

Tolle Aktion! In einem etwa vier Minuten langen Video-Clip nehmen drei prominente maschek-"Opfer" Rache an den Satirikern. ORF-Moderatorin Nadja Bernhard, Alt-Bundespräsident Heinz Fischer und Bundespräsident Alexander Van der Bellen drehten den Spieß um und schlüpften in die Rollen von Peter Hörmanseder, Robert Stachel und Ulrich Salamun. Damit gratulierten die Stars maschek für den Sonderpreis beim Österreichischen Kabarettpreis.

In Zusammenarbeit mit Kabarettist Gregor Seeberg und der Produktionsfirma "Mutterschifffilm" synchronisierten Fischer, VdB und Bernhard alte Video-Sequenzen mit maschek. Seit das Video im Netz ist, bringt es zahlreiche User zum Schmunzeln.